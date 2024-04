EXCLUSIV: AUR este asul din maneca lui Boc / Simion isi boicoteaza propriul candidat la Cluj, avand un parteneriat solid cu Boc / Vezi care oameni din gasca lui Boc sunt acum membri "de vaza" in AUR

George Simion nu face deloc campanie anti-Boc la Cluj Napoca si in niciun caz nu se expune la nivelul in care o face in orase precum Timisoara, Iasi, Bucuresti, Alba sau oricare alt oras din tara, mai ales acum in pre-campanie electorala. Grav este ca Simion isi saboteaza propriul candidat la Primaria Cluj Napoca si nici nu se fereste sa o arate, tocmai pentru a permite electoratului AUR sa inteleaga ca de fapt e firesc ca Emil Boc sa ramana primar al Clujului, pentru ca "oricum n-ar avea cine ... citește toată știrea