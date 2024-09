EXCLUSIV Boc vrea sa forteze aprobarea unor proiecte legate de patrimoniu in ultima sedinta a actualului for legislativ, cand mai poate smulge voturile a doua treimi dintre consilieri: Vanzarea locuintelor ANL, care o implica pe liberala Loredana Pop, pro

Primarul Clujului va incerca sa aprobe in ultima sedinta a actualului Consiliu Local, proiecte de hotarare care obliga la o majoritate de peste doua treimi (19 voturi), avand in vedere ca spre finele lunii octombrie va fi investit noul for legislativ, in conformitate cu rezultatele alegerilor locale din luna iunie. In acest nou Consiliu Local, primarul Boc de abia aduna o majoritate simpla (de 14 voturi, 10 de la PNL si 4 de la UDMR), si aceasta extrem de fragila avand in vedere ca unii ... citește toată știrea