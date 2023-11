Pana la intrarea in vigoare a noii legi a educatiei preuniversitare, doar elevii care aveau peste 9,50 primeau bursa de merit. Acum insa situatia este alta, in judetul Cluj sunt 156 de elevi cu media sub 5 care primesc lunar bursa de merit in valoare de 450 de lei in acest an scolar. Situatia de acum a fost aspru criticata de societatea civila.In anul scolar 2023-2024 se acorda bursa de merit unui numar de 15.725 elevi, din numarul total de 108.075 elevi din judetul Cluj.Dupa ce Ministerul ... citeste toata stirea