EXCLUSIV. Eleva din Cluj, care a cazut de la inaltime, era la ora de engleza! Totul s-a intamplat sub ochii colegilor. Ce spun sursele din ancheta

Eleva de 17 ani, care a cazut de la inaltime, de la etajul unei scoli situate pe strada Dorobantilor din Cluj-Napoca, s-ar fi aruncat intentionat in gol, la ora de Engleza, in fata colegilor.Incidentul s-a produs astazi, in jurul orei 14:30, la Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea". Adolescenta a suferit multiple traumatisme.Surse din ancheta precizeaza pentru Stiri de Cluj ca tanara ar fi suferit de depresie, motiv pentru care ar fi recurs la acest gest. "Politistii de la fata locului au ... citește toată știrea