EXCLUSIV: Primaria lui Boc obligata in instanta sa asfalteze si sa introduca iluminat pe o strada din Cluj-Napoca. Oamenii erau satui de promisiuni!

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 07:48
Locuitorii de pe strada Sebastian Bornemisa, din cartierul Manastur, din Cluj-Napoca au obtinut in instanta o victorie importanta pentru toti clujenii, care ar putea servi ca exemplu si pentru alti locuitorii ai orasului care se confrunta cu situatii similare.
Judecatorii clujeni au obligat administratia locala sa ia masurile necesare pentru asfaltarea si reabilitarea strazii, precum si pentru extinderea iluminatului public, in termen de sase luni de la ramanerea definitiva a sentintei. ...citește toată știrea

