EXCLUSIV "Strategia haosului", arma cu care Putin vrea sa sperie Vestul. Razboiul hibrid, explicat de generalul Dan Grecu

Generalul roman Dan Grecu explica, intr-un interviu exclusiv pentru "Adevarul", in ce consta "strategia haosului" sau "doctrina Gherasimov" - care sta la baza razboiului hibrid declansat de Rusia impotriva tarilor NATO - si care sunt scenariile posibile de desfasurare a conflictului din Ucraina Intr-un interviu acordat in exclusivitate cotidianului "Adevarul", generalul roman in rezerva Dan Grecu, unul dintre cei mai importanti comandanti din misiunile externe, sub egida ONU si NATO, ale ... citeste toata stirea