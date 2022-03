EXCLUSIV. Ucraineana refugiata la Cluj: Noi nu vom ceda niciodata, atatea lucruri au fost facute impotriva noastra, atatia copii nevinovati au murit

Joi, 24 februarie, dictatorul Vladimir Putin a anuntat in zori ceea ce numeste el a fi o "operatiune militara in Ucraina, pentru a-i apara pe separatistii din estul tarii". La ora 6 dimineata, Darija Shovkoplyas se afla cu sotul sau si baiatul lor de 10 ani la Kiev, in casa lor. Casa pe care Putin, copil al URSS-ului si-o doreste nespus de mult, caci oamenii din ea au indraznit sa viseze la un viitor mai bun pentru copiii lor, un viitor in care nu mai e loc pentru Rusia si ambitiile sale ... citeste toata stirea