Excursie de week-end, la vecinii din Bihor: Traseu cu padure, cascada, pestera si tuneluri

Daca sunteti in cautarea unor idei de iesire in week-end, o plimbare care sa includa traseu de padure, mal de apa, cascada si pestera ar putea fi o varianta nimerita. Mai jos, cateva imagini dintr-o astfel de plimbare la Vadu Crisului, in Bihor, o destinatie relativ usor de accesat din Cluj si Oradea. Peisajul e cu mult verde, cu ape repezi si cantec de pasari in paduri umbroase, dar, chiar si aici, urmele"civilizatiei" nu intarzie sa se strecoare, relateaza Economedia. In ciuda investitiilor ... citește toată știrea