"Executia pentru scoala noua din Floresti este in licitatie incepand de astazi", anunta Pivariu. E cel mai mare proiect gestionat de Primaria Floresti!

In noua scoala din comuna Floresti vor invata aproximativ 900 de elevi, iar spatiul va dispune de 36 de clase moderne. Executia lucrarii este in licitatie, incepand de astazi. Potrivit primarului Bogdan Pivariu acesta este cel mai mare proiect gestionat de primaria Floresti in ceea ce priveste suma de bani alocata."Asteptam cu nerabdare sa demaram proiectul noii scoli verzi. Este un contract semnat deja. Urmeaza sa fie pus la dispozitia noastra proiectul si sa-l scoatem la licitatie. Un lucru ... citește toată știrea