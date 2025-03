"Exemplu" de parcare: Masina a Politiei ocupa patru locuri la Vivo Cluj! "Poate trageti un semnal de alarma si autoritatilor care parcheaza in halul asta"

Masina cu numar MAI surprinsa ocupand patru locuri de parcare la Vivo ClujO situatie neobisnuita a atras atentia duminica, in parcarea centrului comercial Vivo Cluj, in jurul orei 15:30. O cititoare ne-a trimis o fotografie si un mesaj in care semnala ca o masina cu numere apartinand Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost parcata neregulamentar, ocupand nu mai putin de patru locuri de parcare.In imagini se vede ca toate locurile din jur erau ocupate, fiind week-end si o ora de maxim ... citește toată știrea