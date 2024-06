Exemplu de urmat: Un clujean in varsta de 108 ani a iesit astazi la vot! Barbatul a luptat pe front in cel de-al doilea razboi mondial - VIDEO

Un veteran de razboi in varsta de 108 ani a iesit la vot in Cluj.Profesorul Ioan Rus, probabil cel mai in varsta alegator din Romania a votat duminica dupa-amiaza la o sectie de votare de la liceul "Petru Maior" din Gherla, judetul Cluj.Barbatul a luptat pe front intre anii 1942-43, in cel de-al doilea razboi mondial devenind mai apoi ... citește toată știrea