Exercitiu complex in zona Baisoara, cu elicoptere si salvamontisti.Exercitiul a avut loc in urma cu doua zile, organizat de Baza 71 Aeriana, in zona montana a localitatii Baisoara din Cluj. La exercitiu au participat cu personal si tehnica Baza 71 Aeriana, Spitalul Militar, salvamontistii, salvatorii de la ISU Cluj, Regimentul 317 ISR de cercetasi "Vladeasa" al Diviziei 4 Infanterie, si Crucea Rosie. "Scenariul tactic al exercitiului a urmarit in primul rand modul de realizare a coordonarii ... citeste toata stirea