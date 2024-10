Exercitiu de amploare al pompierilor din Cluj, simuleaza o interventie in urma unui cutremur, activeaza planul rosu de interventie, ceea ce inseamna mobilizarea tuturor resurselor disponibile.Pompierii clujeni vor simula maine o interventie in urma unui cutremur in Huedin, anunta azi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Este un amplu exercitiu la Liceul Teoretic "Octavian Goga" din localitate, care va demara la ora 10.30, iar prima interventie va fi asigurata de catre pompierii de la ... citește toată știrea