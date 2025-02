Exodul clujenilor ia amploare! Isi vand apartamentele si fug la Brasov sau Sibiu pentru o viata mai buna: "Nu ne permitem o casa in Cluj"

In ultima perioada, tot mai multi clujeni iau in considerare mutarea in orase precum Brasov sau Sibiu, in cautarea unui trai mai relaxat si a unor conditii mai bune pentru o familie in crestere.Pe retelele de socializare, un clujean a deschis subiectul, marturisind ca orasul natal devine "sufocant" pentru familiile care au nevoie de mai mult spatiu, iar preturile ridicate ale locuintelor ii imping pe multi sa caute alternative."Clujeni care ati plecat cu familia in Sibiu/Brasov? Cum a fost, ... citește toată știrea