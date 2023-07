Zeci de elevi din toata tara se vor bucura in urmatoarele doua saptamani, la Cluj, de momente unice. In cadrul unei tabere de vara, organizata de Universitatea de Medicina si Farmacie din Cluj-Napoca, tinerii vor avea ocazia sa experimenteze viata unui student la Facultatea de Medicina, Medicina Dentara sau Farmacie.In acest an, 75 de elevi din clasa a XI-a s-au inscris la Junior Summer MedSchool, tabara de vara de la UMF "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, spun organizatorii. Tinerii care au ... citeste toata stirea