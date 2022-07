Experientele terifiante ale unor turisti romani in Grecia. "Cu cat mai mici, cu atat mai puternica e otrava"

O turista romanca din Grecia a vorbit despre experienta terifianta, care i-ar fi putut fi fatala, de cate a avut parte in aceasta vacanta, intr-un hotel. Asa a aflat ca si alti turisti romani s-au confruntat cu aceeasi problema, iar unii nici macar nu au realizat ca se aflau in pericol. Romanca a scris despre patania care s-ar fi putut incheia tragic, pe grupul de Facebook Forum Grecia. Intr-o seara, ea a gasit un scorpion in camera de hotel. Din fericire, a observat la timp veninoasa creatura ... citeste toata stirea