Expert Forum despre comasarea alegerilor: Ungaria mai are o situatie asemanatoare, insa acolo Constitutia a fost modificata din timp

Desi in 7 tari au loc alegeri concomitent, cadrul legal nu a fost schimbat la scurt timp ca in cazul Romaniei. Mai mult, in unele state, reglementarile sunt constitutionale.Doar Ungaria are o situatie asemnatoare, insa si acolo Constitutia a fost modificata din timp.Expertii critica riscul de confuzie si avantajul indirect pentru mari partide. Alternativa ar fi revenirea la calendarul obisnuit, ca sa nu existe suspiciuni de motiv politic in spatele modificarii din graba a legislatiei ... citește toată știrea