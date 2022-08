Expert in securitate de la Washington, despre cum s-ar putea incheia razboiul din Ucraina: "Alianta de 50 de state coordonate de SUA va trimite arme"

Razboiul din Ucraina s-ar putea incheia pana la finalul anului, daca ajutorul promis de alianta de 50 de state coordonate de SUA va ajunge in cel mai scurt timp in tara invadata de Rusia, sustine romanca Iulia Joja, expert in securitate de la Washington. S-a creat astfel un scut in spatele caruia se pot ascunde state, precum Romania, care nu vor sa faca public ajutorul trimis. Iulia Joja, care preda Securitate europeana la doua universitati de la Washington si la Institutul Diplomatic al SUA, a ... citeste toata stirea