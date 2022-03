Expert in spatiul ex-sovietic, despre adevaratele planuri ale lui Putin. "Nu se rezuma la Ucraina"

Care sunt adevaratele planuri ale Rusiei, cat de amenintata este Moldova si ce ar trebui sa faca Romania in cazul in care Putin i-ar ataca pe vecinii din Est explica pentru "Adevarul" Angela Gramada, expert in spatiul ex-sovietic Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei evidentiaza vulnerabilitatea tarilor din fostul spatiu sovietic, iar Republica Moldova nu face exceptie. Nascuta in Basarabia, Angela Gramada traieste in Romania si este presedintele unui think-tank - Asociatia Expertilor pentru ... citeste toata stirea