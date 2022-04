Expert militar: "Unirea Republicii Moldova cu Romania e doar o tema populista la noi si un pretext moscovit"

Unirea Republicii Moldova cu Romania este doar o tema populista, atat in Moldova cat si in Romania, spune expertul militar Hari Bucur-Marcu, care crede ca singura modalitate eficienta de infaptuire a unirii este, de fapt, integrarea romanilor de peste Prut in UE. Cunoscutul expert militar crede ca unirea este folosita nu numai de politicienii romani si de cei moldoveni, ci si de propaganda rusa."Unirea Republicii Moldova cu Romania este doar o tema populista, atat in Moldova cat si in Romania, ... citeste toata stirea