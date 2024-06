Expertiza pentru strada Uliului este gata. Boc spune ca locuintele nu sunt in pericol: "Punem piloni forati sa stabilizam acest deal care se prabuseste"

Dupa o luna si jumatate de la surparea terenului de pe strada Uliului, Boc anunta ca vineri va fi gata proiectarea lucrarii si ca in curand vom vedea echipele la lucru, pentru reabilitarea strazii.O portiune din strada Uliului a suferit o prabusire dramatica chiar duminica, in ziua alegerilor, creand panica printre locuitorii din zona. Imaginile surprinse de martori oculari aratau momentul socant in care o bucata din carosabil se desprinde complet si apare o crapatura uriasa in asfalt. ... citește toată știrea