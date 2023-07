Contractul de concesiune a parcarii de la Aeroportul Cluj, care presupunea, in 2011, construirea unui hotel si a unei parcari supraterane, s-a transformat intr-un razboi al dezinformarilor.Adevarul este ca firma UTI, care a castigat concesiunea nu a putut face hotelul si parcarea supraterana, pentru ca autoritatile judetene, in speta Consiliul Judetean Cluj, nu au pus la dispozitie terenurile asumate prin contractul semnat in 2011. Instanta de judecata a stabilit aceste lucruri in urma unei ... citeste toata stirea