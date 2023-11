Un fenomen rar a aparut duminica seara pe cer, in mai multe judete din Romania, inclusiv in judetul Cluj. Lumini rosii au format imaginea unei posibile aurore boreale, iar oamenii s-au intrebat cum a fost posibil acest fenomen unic sa apara si pe cerul Romaniei.Adrian Sonka, astronom la observatorul astronomic Amiral Vasile Urseanu, a explicat cum a fost posibil acest lucru."Pentru noi, in Romania, este un fenomen rar. Ultima oara cand s-au vazut aurore asa usor a fost cam prin 2015 si ... citeste toata stirea