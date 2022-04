Explicatiile Jandarmeriei Cluj, dupa luptele de strada cu suporterii U Cluj si Steaua Bucuresti - FOTO si VIDEO

Jandarmii clujeni au explicat care a fost filmul evenimentelor de joi, 7 aprilie, dinainte si din timpul partidei dintre U Cluj si CSA Steaua Bucuresti.Au fost trei momente fierbinti. Unul in Piata Unirii, unde a fost o alercatie intre trei suporteri U Cluj si doi din galeria Stelei."Premergator inceperii partidei, in jurul orei 16:20, in zona Piata Unirii a avut loc o scurta altercatie intre 3 membri ai galeriei gazda si 2 membri ai galeriei oaspete, altercatie care a fost imediat aplanata ... citeste toata stirea