Explicatiile unui expert de la Princeton despre viitorul relatiilor romano - americane. La ce sa ne asteptam

Nadia Crisan, director executiv la Princeton University si fost diplomat roman la Washington, considera ca relatiile romano-americane au ajuns la un maxim istoric si spune ca, dupa terminarea razboiului din Ucraina, americanii vor fi interesati de securizarea Marii Negre si de investitii in energia regenerabila. Fostul diplomat roman la Washington Nadia Crisan a devenit consultant economic si politic in SUA. In acest fel, ea si-a adus contributia la unele dintre investitiile americane in ... citeste toata stirea