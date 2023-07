Explozia din aceasta dimineata din localitatea Baita, de langa Gherla, a fost provocata probabil de o defectiune la un boiler electric sub presiune, au concluzionat echipajele de urgenta.Cercetarile preliminare au aratat faptul ca explozia a fost provocata, cel mai probabil, de o defectiune la un boiler electric, sub presiune, a aratat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.Amintim, pompierii au fost solicitati sa intervina in localitatea Baita, localitate componenta a ... citeste toata stirea