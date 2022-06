Explozia la locuinta din Apahida. Casa a fost spulberata din temelii, in urma unei acumulari de gaze: "N-am vazut in viata mea asa ceva"

Duminica, o familie din Apahida a trecut prin momente de groaza, in doar cateva secunde locul pe care il numeau "acasa", a fost spulberat de o explozie. Proprietarii, sot si sotie au fost prinsi sub daramaturi. Din fericire, vecinii au reusit sa-i salveze in ultimul moment.Salvatorii s-au deplasat la locul incidentului cu mai multe echipaje. La fata locului au fost dislocate patru autospeciale, echipaje SMURD si SAJ. A fost afectata structura de rezistenta a casei in care a avut loc explozia. ... citeste toata stirea