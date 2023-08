O explozie a avut loc, sambata, la o statie GPL din Crevedia, pe DN1A. Aceasta a fost urmata de o explozie mult mai puternica, chiar in timpul interventiei pompierilor, noteaza G4media.ro.Cel putin o persoana a murit si alte 54 sunt spitalizate, dintre care 10 intubate. Dintre raniti, 43 sunt pompieri, politisti si jandarmi, unii in stare grava. Romania a activat Mecanismul european de protectie civila pentru transferul victimelor.La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din ... citeste toata stirea