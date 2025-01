Explozie in cartierul de lux al Clujului, Andrei Muresanu! O soba de teracota a explodat pe Aron Densusianu. Pisicuta familiei nu a putut fi salvata

Explozie la o soba de teracota pe strada Aron Densusianu din Cluj-NapocaO explozie a avut loc in aceasta seara la o soba de teracota pe strada Aron Densusianu din Cluj-Napoca. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.Autoritatile au intervenit prompt la fata locului pentru a evalua situatia si a preveni eventuale alte pericole. Cauzele exploziei nu sunt cunoscute in acest moment, iar o ancheta este in curs pentru a stabili circumstantele in care s-a produs incidentul.Locuitorii din ... citește toată știrea