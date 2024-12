Explozie in Cluj-Napoca! Doua case si o anexa au fost cuprinse de flacari. Politistii clujeni au inceput cercetarile - VIDEO

O explozie a avut loc sambata dupa-amiaza, in cartierul Zorilor din Cluj-Napoca. In urma acesteia, doua case si o anexa au fost curpinse de flacari, un barbat si o femeie avand nevoie de asistenta medicala. Barbatul a suferit arsuri iar femeia a avut un atac de panica.Politistii clujeni au asigurat perimetrul si au inceput cercetarile pentru a stabili sub ce circumstante a avut loc evenimentul.,,La data de 14 decembrie 2024, in jurul orei 13:05, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost ... citește toată știrea