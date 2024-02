Explozie la o casa din Mociu, bucataria de vara a fost spulberata.Explozia a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Mociu din Cluj, o femeie de 80 de ani a suferit arsuri la nivelul fetei si a mainilor. La fata locului au sosit echipaje de urgenta de la punctul de lucru din Mociu al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. O femeie, in varsta de aproximativ 80 de ani, a fost consultata de catre echipajul medical. Conform primelor evaluari aceasta prezenta arsuri la nivelul fetei si a ... citește toată știrea