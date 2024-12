Explozie urmata de un incendiu in cartierul Zorilor din Cluj! Un barbat si o femeie au fost raniti - VIDEO

Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva momente in cartierul Zorilor din Cluj-Napoca.Din primele informatii, incendiul ar fi survenit in urma unei explozii, la o casa de pe strada Sighisoare. Un barbat si o femeie au fost raniti.,,Flacarile se manifesta pe o suprafata de aproximativ 100 de metri patrati. Doua persoane, un barbat si o femeie, necesita ingrijiri medicale. Ambele victime sunt constiente si cooperante. Actioneaza la fata locului 3 autospeciale cu apa si spuma, iar partea ... citește toată știrea