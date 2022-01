Explozie urmata de un incendiu in Luna de Sus, Floresti - FOTO

O explozie urmata de un incendiu s-a produs in Luna de Sus, comuna Floresti.Reprezentantii ISU au ajuns rapid la acest caz semnalat in jurul orei 11.50, iar acum se lucreaza la stingerea focului. Explozia s-a produs la un garaj de langa fostul sediu al RAR.Interventie pentru stingerea unui incendiu in Luna de SusPompierii din cadrul Detasamentului 2 au intervenit vineri, 21 ianuarie, pentru stingerea unui incendiu la un garaj in localitatea Luna de Sus, comuna Floresti. La fata locului au ... citeste toata stirea