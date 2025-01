Exponate din tezaurul dacic, furate dintr-o expozitie gazduita de muzeul Drents din Assen / Faptuitori inca neidentificati au provocat o explozie pentru a patrunde in muzeu

O explozie a avut loc sambata dimineata devreme in apropiere de Muzeul Drents din Assen, in urma careia mai multe persoane inca neidentificate au patruns in cladire si au furat mai multe exponate din tezaurul dacic, a transmis Ministerul Afacerilor Externe, conform G4Media.ro"Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul diminetii de 25 ianuarie Muzeul National de Istorie a Romaniei si Ministerul Culturii din Romania au fost notificate ca la Muzeul din Drents, Regatul Esarilor de Jos, ... citește toată știrea