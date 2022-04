Expozitia dedicata activismului antirasist pentru dreptate locativa, deschisa de ziua romilor, aduce o proiectie speciala la Casa Tranzit: documentarul Never Surrender va fi prezentat publicului clujen, in prezenta regizorului Reza Shirazi, de la Oxford B

Filmul documentar Never Surrender care prezinta lupta comunitatii pentru dreptatea mediului in cartierul Bayvview-Hunters Point, San Francisco va fi proiect in 11 aprilie, de la ora 18.00, la Casa Tranzit in prezenta regizorului Reza Shirazi, de la Oxford Brookes University. Evenimentul este programat in cadrul expozitiei "Comunitati de Romi din Pata Rat si activismul antirasist pentru dreptate locativa", prezentata de activistii clujeni de la Casi Sociale de ziua romilor, 8 aprilie.Expozitia ... citeste toata stirea