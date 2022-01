Expozitia "Evreii lui Sardi" - vernisajul are loc in 27 ianuarie, la Muzeul de istorie a evreilor din Cluj-Napoca

De ziua internationala a Comemorarii Victimelor Holocaustului, in 27 ianuarie, de la ora 17.00, are loc vernsiajul expozitiei "Evreii lui Sardi", la Muzeul de Istorie a Evreilor din Cluj Napoca (str. Virgil Fulicea nr. 3).Expozitia prezinta o selectie de portrete ale membrilor comunitatii evreiesti din Cluj realizate in perioada 1935-1944 in atelierul fotografic "Foto Sardi" (detinut de fotograful Sardi Elemer).Imaginile sunt reproduceri dupa cliseele fotografice (originale) pe sticla si ... citeste toata stirea