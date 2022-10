Expozitia fotografica "Noi, Poporul: 25 de ani de Parteneriat Strategic" a fost inaugurata de Ambasada SUA in Piata Universitatii din Bucuresti, ajunge si la Cluj

Ambasada SUA, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei - Unitatea Arhive Diplomatice, cu Agentia Nationala de Presa Agerpres si in colaborare cu Universitatea din Craiova, a deschis miercuri in Piata Universitatii din Bucuresti expozitia fotografica itineranta "Noi, Poporul/We the People", care celebreaza aniversarea a 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre Statele Unite ale Americii si Romania, potrivit unui comunicat citat de g4media.ro.Expozitia de la Bucuresti este ... citeste toata stirea