Expozitia "Universul lui Salvador Dali" deschide spatiul expozitional al Casei Hintz din centrul Clujului unde functioneaza si Muzeul Farmaciei

Expozitia "Universul lui Salvador Dali" ajunge la Cluj-Napoca dupa ce in Capitala a intrunit peste 100.000 de vizitatori. Itinerata anterior in orase precum Paris, Shanghai si Florenta, aceasta colectie extraordinara, compusa din peste 170 de exponate - litografii, grafica, gravuri, sculpturi, miniaturi din aur si diamante - aduce o incursiune fascinanta in lumea suprarealista a maestrului Dali, completata de o experienta unica de realitate virtuala. Gazduita de Casa Hintz, cladire istorica ... citește toată știrea