Expozitie de sculptura si desen la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, vernisajul e diseara

Expozitie de sculptura si desen la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, vernisajul e programat diseara.E vorba de expozitia personala a artistului Traian Moldovan, care se deschide de azi si poate fi vizitata pana in 13 octombrie. Vernisajul va avea loc azi la ora 18 in salile de expozitii temporare de la parterul muzeului, in prezenta artistului si a invitatilor sai. Curator e muzeograful Florin Gherasim.Traian Moldovan s-a nascut in anul 1938, in localitatea Chidea din judetul Cluj. A urmat ... citește toată știrea