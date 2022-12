Expozitie dedicata Zilei Internationale a Aviatiei Civile la Aeroportul Cluj. Sunt prezentate fotografii si machete inedite

Aeroportul International Avram Iancu Cluj in colaborare cu Asociatia Romana pentru Propaganda si Istoria Aeronauticii "Smaranda Braescu" Cluj au marcat astazi, 7 Decembrie, Ziua Internationala a Aviatiei Civile.In incinta aeroportului a avut loc vernisajul unei expozitii de fotografii si machete "Elicoptere in Romania" care au evidentiat povestea fascinanta a productiei aeronautice in Romania, aducand in atentia tuturor iubitorilor de aviatie faptul ca de-a lungul timpului, Romania a fost una ... citeste toata stirea