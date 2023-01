Expozitie in La Cave, la Institutul Cultural Francez, se deschide peste doua zile.Expozitia artistului Otto Constantin, "Liberte, egalite, anxiete", se deschide in 19 ianuarie la ora 18 si poate fi vizitata pana in 3 februarie. Artistul Otto Constantin a fost martor atat al unei perioade in care practica sa a suferit numeroase schimbari, cat si al presiunii de a-si continua activitatile artistice in conditiile incerte aparute in pandemie. "In ultimii ani, se poate observa cum artistii tineri ... citeste toata stirea