Expozitie in muzeul de istorie a Transilvaniei, inchis de mai bine de un deceniu, se scoate de la naftalina mumia egipteana.Expozitia "Zei si muritori din Egiptul Antic" face parte dintr-un proiect de cercetare si restaurare a pieselor din Colectia Egipteana a muzeului si se deschide vineri 2 septembrie la ora 13, la sediul muzeului de pe strada Constantin Daicoviciu. "Colectia egiptena, una dintre colectiile aflate in preferintele publicului clujean, vine in fata vizitatorilor intr-un spatiu ... citeste toata stirea