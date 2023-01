Expozitie inedita de sahuri la Biblioteca Central Universitara. Profesorul clujean care a initiat-o cauta un spatiu in Cluj-Napcoa pentru a o transforma intr-una permanenta si interactiva

Biblioteca Centrala Universitara din Cluj-Napoca gazduieste pana in 31 martie expozitia "Ocolul Pamantului in 150+ sahuri" ce va permite publicului clujean sa admire vasta colectie de peste 170 de sahuri a profesorului de matematica clujean Emil Sitaru, care le-a adunat in calatoriile sale din ultimii 30 de ani, arata servuscluj.ro. Colectionarul vrea sa tra sforme expozitia intr-una permanenta si interactiva." Aceasta expozitie este la cea de-a 6-a editie. Am mai organizat-o de trei ori in ... citeste toata stirea