Expozitie la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, vernisajul are loc maine.E vorba de expozitia "In cautarea luminii / Fenykereso", a pictorului Xantus Geza, care se deschide maine si poate fi vizitata pana in 3 martie. Vernisajul are loc maine 13 februarie, la ora 18, in prezenta artistului. La eveniment vor lua cuvantul managerul muzeului Lucian Nastasa-Kovacs, redactorul Bodo Marta si curatorul expozitiei, Iakob Attila.Xantus Geza s-a nascut in 17 decembrie 1958, la Miercurea Ciuc. Intre anii ... citește toată știrea