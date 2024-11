Expozitie la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, vernisajul e programat azi.E vorba de expozitia personala a artistei Anca Bodea, intitulata "Chlorum", deschisa in perioada 6-29 noiembrie, cu vernisaj azi, la ora 18, in Salile Festive ale Muzeului de Arta. La eveniment vor lua cuvantul Lucian Nastasa-Kovacs- managerul MACN, artista expozanta si muzeograful Portik Blenessy Agota."Timpul / perioada sunt teme asupra carora m-am aplecat insistent in ultimii patru ani, realizand mai multe serii de ... citește toată știrea