Expozitie noua la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, vernisajul e diseara

Expozitie noua la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, vernisajul e programat diseara.E vorba de expozitia personala a artistului Calin Anton, cu lucrari de pictura, pastel si desen, vernisajul are loc diseara la ora 18 iar expozitia poate fi vizitata pana in 5 ianuarie. Aceasta e amplasata in salile festive, de la etaj, ale Muzeuui de Arta.Calin Raul Anton s-a nascut in anul 1964, in Cluj-Napoca. A urmat cursurile de specialitate la Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca, unde a ... citește toată știrea