Expozitie noua la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, vernisajul e programat diseara.E vorba de expozitia "Sevalet in patru", care reuneste creatia artistelor Flori Buldus, Vera Dan, Rozalia Mos si Cristina-Gloria Oprisa, si care are vernisajul diseara la ora 18. Expozitia e deschisa pana in 25 februarie si, dupa cum arata institutia de cultura, valorifica patru discursuri vizuale "inrudite, dar, totodata, cu o puternica individualitate". "Ideea asocierii lucrarilor vine ca o continuare fireasca ... citește toată știrea