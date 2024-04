Expozitie noua la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, vernisajul e programat diseara.E vorba de expozitia "Calator prin burguri transilvane", care se deschide azi si poate fi vizitata pana in 12 mai, cu lucrari de pictura si desen ale artistului bistritean Sever Moldovan. Vernisajul va avea loc diseara la ora 18 in prezenta artistului si a invitatilor sai - artistul vizual Dorel Gaina si criticul de arta Vasile Duda, plus muzeograful Florin Gherasim din partea muzeului.Sever Moldovan s-a nascut ... citește toată știrea