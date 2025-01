Expozitie noua la Muzeul de Arta din Cluj, vernisajul e diseara.E vorba de expozitia personala a artistei Oana Nastasache, care se deschide de maine pana in 2 februarie, cu vernisajul diseara la ora 18 in salile de expozitii temporare de la parter ale Muzeului de Arta.Oana Nastasache, nascuta in Galati, in 1991, traieste si lucreaza in Cluj-Napoca, unde si-a desfasurat intregul parcurs academic la Universitatea de Arta si Design. A absolvit sectia de pictura in 2013, nivel licenta, ... citește toată știrea