Expozitie noua la Muzeul de Arta din Cluj, vernisajul e programat diseara.E vorba de expozitia de grup a artistilor Marius Lehene, Cristian Porumb si Mihail Tomescu, intitulata "Other Lives / Alte vieti", al carei vernisaj e programat diseara la ora 17 si care poate fi vizitata pana in 22 septembrie.Vernisajul expozitiei va avea loc azi la ora 17 in Salile "Temporare" ale Palatului Banffy din piata Unirii 30, in prezenta ... citește toată știrea